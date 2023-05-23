السعودية تعلن حصول 4 سيدات على وظيفة وزير مفوض

الرياض- (د ب أ)

أعلن مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الاعتيادية الاسبوعية اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تعيين 27 سعوديا على وظيفة وزير مفوض بينهم 4 نساء.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إن المجلس وافق على تعيينات على وظيفتي سفير وعددهم 6 من الرجال، بينما بلغ عدد من تم تعيينهم على وظيفة وزير مفوض 27 شخصا بينهم 4 نساء.

ويأتي تعيين الـ 4 نساء على وظيفة وزير مفوض بعد أن قامت المملكة خلال الفترة الماضية بتعيين 5 سفيرات في عدد من البلدان تأتي في مقدمتهن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.