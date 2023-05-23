اليابان تخوض انتخابات على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في 2032

طوكيو - (د ب أ):

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية ستخوض انتخابات لاختيار أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي في عام 2032، وأنها استكملت إجراءات التقدم اللازمة في 16 مايو الجاري.

وقالت مصادر مطلعة إن اليابان تهدف، على ما يبدو، إلى تأمين فوزها في الانتخابات من خلال الإعلان عن عرضها في وقت مبكر حيث تم تخصيص مقعدين غير دائمين فقط لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وانضمت اليابان لمجلس الأمن الدولي في يناير الماضي، الأمن، كعضو غير دائم لمدة عامين.

ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين ( الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، و 10 أعضاء غير دائمين، يتم انتخاب نصفهم كل عام.

ومنذ صارت اليابان عضوا في الأمم المتحدة في ديسمبر 1956، شغلت مقعدا غير دائم 12 مرة.