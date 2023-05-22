تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بنسبة 78% الأسبوع الماضي

اسطنبول - (د ب أ):

أظهرت بيانات مركز التنسيق المشترك المعني بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود الصادرة اليوم الاثنين تراجع هذه الصادرات خلال الأسبوع المنتهي أمس الأحد بنسبة 78% عن الأسبوع السابق إلى حوالي 334ر118 ألف طن، مقابل حوالي 324ر550 ألف طن قبل أسبوع.

وذكرت بلومبرج أن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية خلا من السفن خلال الأيام السابقة، حيث لم يتم تفتيش أي سفينة والسماح بمرورها في تلك الأيام، قبل استئناف حركة التصدير في الأسبوع الماضي.

يذكر أنه تم تصدير أكثر من 2ر30 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ بدء تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب بين كل من روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة وتركيا.

ووافقت روسيا وأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي على تمديد العمل باتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة شهرين آخرين، للإبقاء على اتفاق يعتبر حيويا للحفاظ على أسعار الغذاء، حسبما قالت مصادر رسمية.

ويسمح تمديد الاتفاق لأوكرانيا بالاستمرار في تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ على البحر الأسود حتى يوم 18 يوليو على الرغم من الغزو الروسي المستمر والحصار البحري المفروض على الساحل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الإبقاء على اتفاق تصدير الحبوب يوفر فرصة لضمان الأمن الغذائي العالمي ليس فقط بالكلمات ولكن بالأفعال، بشكل أساسي للدول التي تحتاج إليه بشدة"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن ممر تصدير الحبوب سيظل مفتوحا.