تركيا.. المرشح الخاسر سنان أوغان يدعو أنصاره لانتخاب أردوغان في الإعادة

(وكالات):

دعا سنان أوغان مرشح الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية، مناصريه لانتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية للانتخابات.

وجاء إعلان سنان أوغان اليوم الاثنين 22 مايو خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه اسم المرشح الذي سيدعمه بالجولة الثانية.

وقال المرشح الخاسر في الجولة الأولى "إن "تحالف الأمة" المعارض لم يستطع هزيمة التحالف الحاكم، ولم يستطع أن يقنعنا بمشاريعه للمستقبل".

وسنان أوغان، كان قد ترشح للرئاسة عن "تحالف آتا / الأجداد" القومي اليميني، ولكن حزبه "حزب النصر" الذي كان يقود هذا التحالف، أعلن يوم الاثنين رسميا، انهيار هذا التحالف وأن كل حزب كان ضمن الإئتلاف سيقرر أي طرف سيدعم بجولة الإعادة.

وسابقا، أكدت صحيفة "حريت" التركية أن المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان، أعلن عن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمعة في تركيا 28 مايو الجاري.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أفادت في وقت سابق أن الرئيس التركي حصل على 49.24% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 45.07% من الأخذ في الاعتبار الأصوات التي أدلى بها الناخبون خارج البلاد.

وكان أوغان قد أعلن في وقت سابق بالفعل عن عدد من الشروط التي سيعتمد عليها قراره بدعم مشرح آخر في الجولة الثانية، ومن بينها عدم السماح لنواب من حزب الديمقراطية الشعبية المعارض المؤيد للأكراد بدخول البرلمان.

وبحسب أوغان، فإن هذا الحزب هو جناح سياسي لحزب العمل الكردستاني المحظور في تركيا، والمعترف به كجناح إرهابي. وقد رفض حزب الشعوب الديمقراطي تسمية مرشحه، ودعم كيليتشدار أوغلو.