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BBC

الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية في لبنان بأقرب فرصة ممكنة

04:39 م الإثنين 22 مايو 2023
الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية في لبنان بأقرب فرصة ممكنة

وزارة الخارجية اللبنانية

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بيروت - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تبلغ اليوم موقف الفاتيكان الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.

جاء ذلك خلال لقاءات له اليوم في مستهل زيارته إلى روما.

وبحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب مع أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع والتطورات في الشرق الأوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلها.

كما التقى بوحبيب بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد جالاجر وعرض معه أيضا قضايا المنطقة ولبنان.

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