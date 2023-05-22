حريق ضحم يلتهم مبنى أثريا في العاصمة الفلبينية

مانيلا - (د ب ا)

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين أن حريقا ضخما التهم مبنى أثريا للبريد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث آتي على جميع الخطابات والطرود والسجلات المحفوظة في المبنى الأثري.

وقال مكتب الحماية من الحرائق إن رجل إطفاء أصيب في الحريق الذي اندلع الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد في قبو مبنى بريد مانيلا المركزي.

وأضاف المكتب أنه تم إخماد الحريق بعد ثمان ساعات نحو الساعة السابعة و اثنين وعشرين دقيقة صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، ولكن المسؤولين قالوا إن موادا ورقية كانت محفوظة في القبو، كما أن بعض الهياكل كانت مصنوعة من الخشب.

وقال لويس كارلوس المدير التنفيذي لشركة الخدمات البريدية الفلبينية إن الحريق انتشر سريعا حيث أن المبنى الأثري غير مزود برشاشات لاطفاء الحريق.

وأضاف" مكتبة الطوابع بأكملها احترقت" بما في ذلك مجموعة من الطوابع القديمة و التذكارية.

وأوضح" المبنى نفسه ذو أهمية لأنه موقع أثري. علينا أن نبحث عن مهندس إنشائي للتأكد من سلامة المبنى".

ويشار إلى أن مكتب بريد مانيلا المركزي تم إنشاؤه عام 1926، ولكن تضرر بصورة كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية. وتم إعادة بنائه عام 1946.