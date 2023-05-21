رئيس مجلس النواب الأمريكي يلتقي بايدن غدا لمناقشة سقف الدين

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أنه سيلتقي الرئيس جو بايدن غدا الإثنين لمواصلة مفاوضات رفع سقف الدين.

جاء ذلك عقب ما وصفها بأنها مكالمة مثمرة أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد.

وأضاف مكارثي أن المفاوضين على مستوى الخبراء سيجتمعون في وقت لاحق اليوم في مبنى الكابيتول.