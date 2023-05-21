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BBC

رئيس مجلس النواب الأمريكي يلتقي بايدن غدا لمناقشة سقف الدين

10:59 م الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلس النواب الأمريكي يلتقي بايدن غدا لمناقشة سقف الدين

كيفن مكارثي

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واشنطن - (أ ش أ):
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أنه سيلتقي الرئيس جو بايدن غدا الإثنين لمواصلة مفاوضات رفع سقف الدين.
جاء ذلك عقب ما وصفها بأنها مكالمة مثمرة أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد.
وأضاف مكارثي أن المفاوضين على مستوى الخبراء سيجتمعون في وقت لاحق اليوم في مبنى الكابيتول.

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