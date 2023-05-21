بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية باليونان

أثينا (د ب أ):

بدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية باليونان، صباح اليوم الأحد، مع اعتبار حزب رئيس الوزراء الحالي المحافظ، كرياكوس ميتسوتاكيس، حزب "نيا ديمقراطيس" (الديمقراطية الجديدة)، الأكثر تفضيلا لدى الناخبين.

ومن المتوقع أن يصير حزب المعارضة اليساري "سيريزا"، مع مرشحه البارز أليكسيس تسيبراس، الذي شغل من قبل منصب رئيس الوزراء، ثاني أقوى الاحزاب بحسب استطلاعات الرأي.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي حصول حزب ميتسوتاكيس على نحو 35% من الاصوات، يليه حزب "سيريزا" بفارق 7 نقاط مئوية.

ويمكن لنحو 8ر9 مليون ناخب مؤهل الاختيار من بين 36 حزبا مسجلا.

ومن المقرر غلق مراكز الاقتراع في السابعة مساء (1600 بتوقيت جرينتش).

وستستند توقعات التصويت الأولى إلى استطلاعات آراء الناخبين، ومن المتوقع أن تصدر التوقعات الأولية في الساعة 8 مساء.

وبسبب نظام التمثيل النسبي الانتخابي، فإن تشكيل الائتلاف أمر مرجح، لأنه لا يتوقع أن يفوز أي من الأحزاب بأكثر من 50% من الأصوات.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شراكة ائتلافي، فستجرى جولة إعادة في يوليو المقبل.