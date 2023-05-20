تدريب عسكري مشترك بين الولايات المتحدة وسنغافورة في هاواي

سنغافورة - (د ب أ):

شارك نحو 650 جنديا من جيشي الولايات المتحدة وسنغافورة في مناورة سنوية استمرت نحو أسبوعين في هاواي.

وقالت وزارة الدفاع السنغافورية اليوم السبت إن المناورة "تايجر بالم" رقم 42 أقيمت في الفترة من 8 مايو إلى 19 من الشهر نفسه في ثكنات سكوفيلد، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية .

وشمل التدريب عنصرا مشتركا لإطلاق النار الحي، شارك فيه 250 جنديا نفذوا عملية قتالية.

وأجرى الجيشان أيضا تبادلا للخبراء بشأن التصدي للعبوات الناسفة المتطورة، فضلا عن عمليات الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي.

وتم إجراء المناورة "تايجر بالم" لأول مرة في عام 1981، وهي أطول تمرين ثنائي بين جيشي سنغافورة والولايات المتحدة.