مستشار النمسا: لن نرسل جنودا إلى أوكرانيا لإزالة الألغام
فيينا - (أ ش أ):
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أنه "لن تطأ قدم أي جندي نمساوي الأراضي الأوكرانية للقيام بمهمة لإزالة الألغام طالما أنها منطقة حرب".
وقال المستشار النمساوي -في تصريح صحفي- إن النمسا لا تقبل إرسال جنودها إلى منطقة حرب ولن تخاطر أبدا بحياتهم.
كانت الساحة السياسية قد شهدت جدلا حول مساعدة النمسا في إزالة الألغام في أوكرانيا، حيث اعتبرت كلوديا تانر وزيرة الدفاع أن الأمر يتنافى مع الحياد السياسي للنمسا، كما اعتبرت أن هناك خلطا بين المناطق المدنية والعسكرية في قضية إزالة الألغام، وأكدت أن إزالة الألغام ستتم من المناطق المدنية فقط وبجهد دولي مشترك تشارك فيه النمسا.
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