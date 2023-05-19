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BBC

إعلان جدة: الرفض التام لتشكيل أي ميليشيات خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة

07:04 م الجمعة 19 مايو 2023
إعلان جدة: الرفض التام لتشكيل أي ميليشيات خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة

القمة العربية بجدة

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وكالات:

أكد القادة العرب المجتمعون في السعودية اليوم الجمعة، في البيان الختامي المسمى بـ"إعلان جدة"، الرفض التام لتشكيل أي جماعات أوميليشيات خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

وشدد إعلان جدة، على التضامن التام مع لبنان والدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية يرضي طموحات اللبنانيين.

وأشاد إعلان جدة، بمبادرة السعودية لاستدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية للدول العربية.

وأكد إعلان جدة، دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

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