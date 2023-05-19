إعلان جدة: الرفض التام لتشكيل أي ميليشيات خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة
وكالات:
أكد القادة العرب المجتمعون في السعودية اليوم الجمعة، في البيان الختامي المسمى بـ"إعلان جدة"، الرفض التام لتشكيل أي جماعات أوميليشيات خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
وشدد إعلان جدة، على التضامن التام مع لبنان والدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية يرضي طموحات اللبنانيين.
وأشاد إعلان جدة، بمبادرة السعودية لاستدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية للدول العربية.
وأكد إعلان جدة، دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
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