بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاع التعدين

أعلنت بريطانيا عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك -في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان- إن العقوبات التي تم إعلانها تظهر أن مجموعة الدول السبع موحدة في مواجهة التهديد من جانب روسيا وثابتة في دعمها لأوكرانيا.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الجمعة.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه مسؤول أمريكي رفيع أن بلاده فرضت عقوبات جديدة تستهدف قدرات روسيا القتالية في إطار جهود قمة مجموعة السبع في اليابان لتشديد الخناق على موسكو.. لافتا إلى أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات جديدة وقيود على التصدير ضد روسيا.

وتحتضن مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم، اجتماعات قادة مجموعة السبع الكبار لبحث العلاقات الصينية الروسية، والتوسع العسكري والاقتصادي لبكين، وتركز قمة هذا العام على سبعة بنود رئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك قضايا الأمن الجيوسياسي والعالمي، والمرونة الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة.

ويجتمع قادة دول مجموعة السبع - كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان - سنويا للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة.

ويأتي الاجتماع بين دول مجموعة السبع وسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة والحرب المستمرة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يكون كلاهما محور تركيز القمة.