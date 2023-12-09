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BBC

الصحة بغزة: قناصة الاحتلال قتلوا عددًا من النساء الحوامل بمستشفى كمال عدوان

06:35 م السبت 09 ديسمبر 2023

مستشفى كمال عدوان بغزة

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17700 شهيد و48780 جريح منذ السابع من أكتوبر.

وأكد القدرة أن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا وأصابوا عددا من النساء الحوامل عند وصولهن لمستشفى كمال عدوان للولادة شمالي غزة، وكذلك قتلوا اثنين من الكوادر الصحية في المستشفى خلال الساعات الماضية.

سبق وأن قال القدرة، إنه جار العمل على تشغيل جزء من مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ المرضى في شمال القطاع.

وأوضح القدرة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن على المجتمع الدولي تجريم استخدام الاحتلال سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية.

وطالب الناطق باسم صحة غزة بتوفير مستشفيات ميدانية وكذلك توفير طواقم طبية للتعامل مع الأزمة في القطاع، إذ أن الآلية الحالية لإخراج الجرحى من القطاع لا تلبي الحد الأدنى والعشرات منهم يستشهدون بسبب التأخير

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