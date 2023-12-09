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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصف مدفعي على عدد من قرى جنوب لبنان اليوم

05:00 م السبت 09 ديسمبر 2023

مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كتبت- ندى محرم

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفًا عنيفًا على عدد من القرى المتواجدة في جنوب لبنان، وذلك ردًا على الهجمات التي يشنها حزب الله اللبناني على بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية، ومستوطنات الجليل الأعلى الحدودية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، أطراف قريتي الفريديس وكفر حمام وأطراف بلدة بني حيان، في جنوب لبنان.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بتمشيط الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، نتيجة لضربها بالرشاشات والقصف المدفعي جنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية موقع زبدين، إضافة إلى أطراف بلدة كفرشوبا، أيضًا جنوب لبنان.

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