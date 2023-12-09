المقاومة تخوض معارك من مسافة صفر مع قوات الاحتلال غرب جباليا

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أن مجاهديها يخوضون منذ صباح اليوم معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا.

كما قالت القسام في بيان على قناتها بتليجرام، اليوم السبت، أن " كتائبنا تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون".

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر قيادي في القسام قوله، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم، إن "قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان".

كما أشارت "كتائب القسام" إلى استهداف "غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل" ، لافتة إلى استهداف "دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".