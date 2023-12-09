إعلان

BBC

المقاومة تخوض معارك من مسافة صفر مع قوات الاحتلال غرب جباليا

04:02 م السبت 09 ديسمبر 2023

كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أن مجاهديها يخوضون منذ صباح اليوم معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا.

كما قالت القسام في بيان على قناتها بتليجرام، اليوم السبت، أن " كتائبنا تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون".

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر قيادي في القسام قوله، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم، إن "قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان".

كما أشارت "كتائب القسام" إلى استهداف "غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل" ، لافتة إلى استهداف "دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".

كتائب القسام حماس مخيم جباليا خانيونس دبابة ميركافا طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| بسبب الانتخابات الرئاسية.. قرار جديد من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال