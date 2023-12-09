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BBC

القسام: أجهزنا على قوتين خاصتين إسرائيليتين في غزة

02:38 م السبت 09 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين بعد وقوعهما في كمينين بقطاع غزة .

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر قيادي في القــسام قوله، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم، إن "قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان".

كما أشارت "كتائب القسام" إلى استهداف "غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل" ، لافتة إلى استهداف "دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".

كتائب القسام حماس دبابة ميركافا خانيونس طوفان الأقصى قطاع غزة غزة

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