القسام: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية في خان يونس بقذيفة الياسين 105

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن معدل إصابات جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ يوميا 60 إصابة بواقع 5 آلاف منذ 7 أكتوبر.

وتابعت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن نحو 2000 من بين جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي سجلوا على أنهم معاقون.

وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن 58 %؜ من جرحى الجيش الإسرائيلي إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل، كما أنّ نحو 12 %؜ من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بتمزق أعضاء داخلية، متابعة أن 100 على الأقل من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بالعمى.

وأوضحت يديعوت أحرونوت، أن 7 % من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.