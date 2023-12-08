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BBC

المقاومة تعلن استهداف 9 آليات صهيونية في الشجاعية بقذائف الياسين 105

05:37 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن قواتها استهدفت عدد من الآليات الصهيونية بمنطقة الشجاعية.

وفي بيان صدر عن كتائب القسام الجمعة، قالت فيه إن مجاهديها استهدفوا 9 آليات صهيونية بالشجاعية بقذائف الياسين 105، بعبوات ناسفة ما أدى لاحتراق عدد منها.

وفي الوقت ذاته، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن قواتها استهدفت قوة صهيونية بقذيفتي "تاندوم" في حي النصر بغزة، كانت متحصنة بمنزل واشتبكت القوات معها وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح.

وأعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها، سقوط 8 شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين بمحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبيّ قطاع غزة.

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