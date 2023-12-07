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BBC

حزب الله يعلن استهداف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في خلة وردة

05:01 م الخميس 07 ديسمبر 2023

حزب الله اللبناني

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(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف أيضًا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة، مؤكدًا على تحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء قصف من جنوب لبنان استهدف الجليل الغربي.

وكان حزب الله قد أعلن، استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

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