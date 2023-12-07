الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 17177 وأكثر من 46 ألف إصابة

مصراوي

أعلن المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، استشهاد 350 خلال الـ 24 الساعة الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى 17177 وأكثر من 46 ألف إصابة.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أن الوضع الصحي في رفح كارثي والإمكانيات الصحية لا تتناسب مع الاعتداءات وأعداد النازحين إلى المدينة، موضحا أن رفح شهدت مجازر مروعة في الساعات الأخيرة أسفرت عن استشهاد 22 مواطنا وجرح المئات.

وتابع القدرة، أن قطاع غزة يعاني من مجاعة تؤثر على الأطفال الرضع والجرحى والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، مشيرا إلى أن هناك 46 ألف إصابة جراء العدوان الإسرائيلي خرج منها 407 فقط عبر معبر رفح.