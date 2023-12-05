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BBC

المقاومة الفلسطينية توجه رسالة إلى جيش الاحتلال في غزة

10:31 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

سرايا القدس

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مصراوي

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، إن مقاتليها دمروا عددا من آليات العدو وجيشه المتوغلة في مناطق بقطاع غزة.

وتابع الناطق باسم سرايا القدس في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: " نعلن بحول الله تعالى عن تدمير عددٍ من آليات العدو وجيشه المهزوم بالوسائط النارية المناسبة، في محاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة, ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا اصابات محققة في صفوف جنود العدو".

وأضاف المتحدث باسم سرايا القدس: "نؤكد على ثبات مقاتلينا وجهوزيتها في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود, وإن ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا، وأن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها في جميع محاور القتال, إذ ليس على أرضنا سوى القتل أو الإصابة بالعجز والرعب، ولن يملك في نهاية المطاف إلا الرحيل عن أرضنا إن شاء الله".

وأوضح الناطق باسم سرايا القدس: " نطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة ما زالت بألف خير، وأن المجاهدين في ميادين الاشتباك حاضرون بمعية الله وقوته لصد العدو وأرتال دباباته الحاقدة، والساعات القادمة ستشهد مزيداً من الاستبسال والتصدي والتدمير لآلياته المتوغلة, وما النصر إلا من عند الله العزيز الكريم".

سرايا القدس المقاومة الفلسطينية توجه رسالة جيش الاحتلال في غزة تدمير عدد من آليات العدو وجيشه صفوف جنود العدو طوفان الأقصى

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