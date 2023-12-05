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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مخيم جباليا في غزة

02:36 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

أوفير جندلمان

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(مصراوي)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يحاصر مخيم جباليا واستهدف مركز قيادة لحركة حماس.

وقال جندلمان، إن الجيش ملتزم بتحقيق أهداف الحرب المتمثلة في استعادة المختطفين وتدمير حركة حماس في غزة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل تواصل الضغط العسكري والجهود الدبلوماسية للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ودعا جندلمان، إلى السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

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