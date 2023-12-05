مسؤول إسرائيلي: تلقينا 320 مليون دولار مساعدات أمريكية لمكافحة الأنفاق دون فائدة

مصراوي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي، إن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أننا تلقينا 320 مليون دولار مساعدات أمريكية منذ 2016 لمكافحة الأنفاق دون فائدة.

ولفت إلى أن حركة حماس تعلمت من الهجمات السابقة التي كانت تهدف لتدمير الأنفاق في غزة، الحكومة تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي.