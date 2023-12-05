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BBC

مسؤول إسرائيلي: تلقينا 320 مليون دولار مساعدات أمريكية لمكافحة الأنفاق دون فائدة

01:10 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

مساعدات أمريكية لاسرائيل

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مصراوي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي، إن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أننا تلقينا 320 مليون دولار مساعدات أمريكية منذ 2016 لمكافحة الأنفاق دون فائدة.

ولفت إلى أن حركة حماس تعلمت من الهجمات السابقة التي كانت تهدف لتدمير الأنفاق في غزة، الحكومة تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي.

مساعدات أمريكية مكافحة الأنفاق دون فائدة مسؤول إسرائيلي

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