قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات حدودية جنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ )

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، محيط أطراف بلدتي " الناقورة" و"ميس الجبل" الحدوديتين جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء، تعرض محيط بلدات "شيحين" و"الجبين" في قضاء صور جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله "استهداف موقع العدو الصهيوني في تلة العاصي عند حدود بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان".

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت ليلة أمس الإثنين محيط عدد من البلدات الحدودية الجنوبية، كما أغار الطيران الإسرائيلي على أطراف عدد من البلدات الحدودية، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".