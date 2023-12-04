البنتاجون: هجمات الحوثيين قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية في النهاية

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون، قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.

وتابعت رويترز عن البنتاجون، اليوم الإثنين، أنه "إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".

وفيما سبق قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الهجمات التي شنها الحوثيون باليمن مدعومة بالكامل من إيران، وهي من زودت الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في هجماتهم، مشددًا أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر تمثل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين.

وتابع أن أمريكا تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن، ونجري مناقشات مع عدة دول بشأن تشكيل قوة مهام بحرية من أجل حماية السفن في المياه الدولية.