بينها شاحنتي وقود.. عبور 100 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

بي بي سي

أكد المسؤول الإعلامي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر أن 100 شاحنة من الشاحنات الإغاثية دخلت إلى غزة اليوم الاثنين من بينها شاحنتي وقود تحمل 65 ألف لتر.

وأشار المسؤول الفلسطيني في بيان إلى أن 25 من الجرحى الفلسطينيين غادروا غزة إلى مصر لتلقي العلاج، بالإضافة إلى عبور 560 من حاملي الجوازات الأجنبية إلى مصر.

كما عبرت 3 من أمهات الأطفال الخدج الذين استقبلتهم القاهرة ،سابقاً، ومن بينهم 28 طفلاً قبل 10 أيام بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء بسبب توقف العمل في قسم الحضانات جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين، واقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق البيان.