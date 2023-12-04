وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيظل في شمال غزة حتى تدمير البنية التحتية لحماس

تل أبيب- (د ب أ)

صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين ،أن الجيش سوف يظل في مدينة جباليا وحي الشجاعية في قطاع غزة حتى يتم تدمير البنية التحتية لحركة حماس بالكامل، ووجه تهديدا للحركة في جنوب القطاع.

جاءت تصريحات جالانت وهو يلقى نظرة على جباليا والشجاعية من الحدود الإٍسرائيلية اليوم الإثنين،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال جالانت : "لقد عادت قوات لواء جولاني إلى الشجاعية لإغلاق دائرة الحصار، هذه المرة لن تغادر حتى يتم القضاء على البنية التحتية الموجودة هناك ".

وأضاف " هذا العمل الذي يحدث الآن، في شمال قطاع غزة، سيؤدي قريباً إلى تحطيم حماس في منطقة مدينة غزة بأكملها وشمال القطاع”.

وتابع " بدأ الجيش الإسرائيلي العمل في جنوب قطاع غزة،وأن مصير حماس هناك سيكون مثل مصيرهم في الشمال، بل أسوأ، سنستمر حتى النصر وتحقيق جميع الأهداف: القضاء على حماس وعودة الأسرى إلى إسرائيل".