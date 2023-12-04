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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لم يتم بعد هزيمة حماس في شمال غزة

12:09 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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تل آبيب - (د ب ا)

قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية جوناثان كونريكوس إنه مع استمرار تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة، تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حركة حماس في شمال القطاع.

وأضاف كونريكوس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين "لم نهزمهم كليًا عسكريًا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدمًا جيدًا".

وأوضح" لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيليين ولجميع من ينصتون في العالم أنه للأسف قتال حماس سوف يستغرق وقتًا".

وأضاف: "أنها عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري".

الاحتلال الإسرائيلي تل آبيب حماس غزة

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