تحطم طائرة عسكرية هندية ومقتل طاقمها

نيودلهي - (د ب أ)

لقي طيار ومتدرب من القوات الجوية الهندية حتفهما اليوم الاثنين أثناء مهمة تدريبية، عندما تحطمت طائرتهما من طراز بيلاتوس، أثناء التدريب في أكاديمية القوات الجوية في دونديجال في ولاية تيلانجانا.

ونقلت صحيفة أنديا توداي عن بيان للقوات الجوية الهندية قوله إن "طائرة تدريب من طراز بيلاتوس بي سي 7 إم كيه 2 تعرضت لحادث صباح اليوم خلال طلعة تدريبية روتينية من أكاديمية القوات الجوية في حيدر أباد. وبأسف عميق تؤكد القوات الجوية الهندية أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة".