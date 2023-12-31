إذاعة الاحتلال: الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تسريح 5 ألوية قتالية من غزة يشمل لوائين احتياط هما 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.

سبق وأن قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب الجارية لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الصفر.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أعلنت أن مجاهديها يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بمدينة غزة بالعبوات والقذائف ويشتبكون معهم بالأسلحة الرشاشة.

وأشارت القسام، إلى أن قوة مشتركة من من عناصرها ومقاتلي كتائب المجاهدين استهدفت مروحية أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".