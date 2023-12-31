إعلان

BBC

السرايا تعلن قنص جندي وتفجير فتحة نفق بآخرين

05:53 م الأحد 31 ديسمبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إن مجاهديها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بحي الشجاعية شرقي قطاع غزة، ما أدى لوقوعهم بين قتيل وجريح منهم.

ولفتت سرايا القدس كذلك إلى أن عناصرها تمكنت من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت قصف التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة .

كما أشارت سرايا القدس إلى أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب القسام برشقة صاروخية مركزة وبوابل من قذائف الهاون تجمعاً كبيراً لجنود العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون

قنص جندي سرايا القدس حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زلزال قوته 4.8 درجة يضرب جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أول قرار لوزير النقل في 2024.. تشغيل 6 محطات مترو جديدة - تفاصيل .
وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين .
استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق .
سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم .
الحكومة تحسم الجدل بشأن رصد إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير .
وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية .