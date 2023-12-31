السرايا تعلن قنص جندي وتفجير فتحة نفق بآخرين

مصراوي

قالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إن مجاهديها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بحي الشجاعية شرقي قطاع غزة، ما أدى لوقوعهم بين قتيل وجريح منهم.

ولفتت سرايا القدس كذلك إلى أن عناصرها تمكنت من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت قصف التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة .

كما أشارت سرايا القدس إلى أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب القسام برشقة صاروخية مركزة وبوابل من قذائف الهاون تجمعاً كبيراً لجنود العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون