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BBC

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 4876 فلسطينيًا

01:48 م الأحد 31 ديسمبر 2023

نادي الأسير الفلسطيني

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(مصراوي)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 4876 فلسطينيًا، وذلك في ظل حملات اعتقال يومية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا خلال اقتحام مدينة طولكرم.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن ارتفاع عدد الإصابات جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور الشمس في الضفة الغربية، إلى 16 فلسطينيًا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طولكرم أمس السبت ضمن عمليات اقتحامات يومية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مسيرة إسرائيلية قصفت إحدى المناطق في مخيم طولكرم، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات بينهم حالات خطرة.

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