هيئة شؤون الأسرى: تسمم عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي

(مصراوي)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تعرض عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي لحالات تسمم بسبب وجبات طعام فاسدة.

وتحدثت عدة منظمات حقوقية عن الأوضاع الصعبة التي يتم فيها احتجاز الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد صرحت في وقت سابق، أن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة منذ بداية الحرب قد توفوا خلال تواجدهم بمركز احتجاز إسرائيلي.