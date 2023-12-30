عضو بالكونجرس: نريد تفسيرًا لاتخاذ إدارة بايدن قرارًا ثانيًا بإرسال أسلحة لإسرائيل

مصراوي

قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، اليوم السبت، إنهم يريدون تفسيرا لاتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن قرارا ثانيا بإرسال أسلحة لإسرائيل.

وأشار كين إلى أن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام، مشددا على أنه يجب أن يكون للكونجرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت، أمس الجمعة، إن الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة لبيع بنادق "إم 107" والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وتابع البنتاجون، أن وزارة الخارجية أكدت للكونجرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورا.

وفي وقت سابق، قال موقع المونيتور الأمريكي عن مصدر بالائتلاف الحاكم في إسرائيل، إن السبب وراء عدم مناقشة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ما بعد الحرب في غزة بمجلس الحرب، كان نتيجة تهديد من وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

وتابع موقع المونيتور الأمريكي عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا شيء يخيف نتنياهو أكثر من استقالة جانتس وإيزنكوت"

وأشار موقع المونيتور عن مصادر عسكرية إسرائيلية: "نتنياهو في مأزق نتيجة تقويض المجهود الحربي بسبب التوترات مع واشنطن"

وأوضح المونيتور عن مصادر عسكرية إسرائيلية: "الولايات المتحدة تتباطأ في توفير الذخيرة والأسلحة التي تحتاجها إسرائيل".