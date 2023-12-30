برنامج الأغذية العالمي: نسابق الزمن في غزة لتجنب المجاعة والانهيار

مصراوي

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنه لا يمكن تجنب المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية بقطاع غزة إلا بهدنة طويلة وعدم عرقلة المساعدات.

وأوضح المسؤولون في برنامج الأغذية العالمي، أنهم "يسابقون الزمن في غزة لتجنب المجاعة والانهيار".

سبق وأنت أشار البرنامج إلى أن هناك خطر حدوث مجاعة في غزة خلال 6 أشهر إذا استمر الوضع الحالي واستمر تقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن جميع سكان القطاع "حوالي 2.2 مليون شخص" يعانون من أزمة غذاء حادة بعد أن استٌنفدت مواردهم، وانهارت سبل عيشهم، ودُمرت مخابزهم، وأُفرغت متاجرهم، وفق ما نشرت الحساب الرسمي لبرنامج الأغذية في الشرق الأوسط على موقع فيسبوك.