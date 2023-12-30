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BBC

الاحتلال يزعم أن أسراه في غزة محتجزون خلافًا للقانون الدولي

08:34 م السبت 30 ديسمبر 2023

دانيال هاجاري

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مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن قواتهم ستواصل استهداف مصادر إطلاق النيران في جنوب لبنان.
وأشار هاجاري إلى أن قوات جيش الاحتلال مستمرة في القتال بقطاع غزة للقضاء على حركة حماس.
وأوضح كبير المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يعملون في شمال وجنوب قطاع غزة ويستهدفون قادة حماس في الجنوب وفي خان يونس.
وزعم هاجاري أن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة لا يتلقون حقوقهم الأساسية وسيعمل جيش الاحتلال على إعادتهم.

الأسرى الإسرائيليين حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى دانيال هاجاري

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