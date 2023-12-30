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BBC

الاحتلال يعلن هدف منازل عائلات 3 شهداء في محافظة الخليل

11:49 ص السبت 30 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي أخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء في الخليل، استشهدوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق في 16 ديسمبر الجاري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، إصابة خمسة من جنوده أحدهم في حالة خطرة في عملية دهس بالخليل.

وفي وقت سابق قالت "نجمة داود الحمراءالإسرائيلية، إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 طفيفة خلال عملية دهس وقعت على شارع 60 قرب مفترق "أدوريم" بمستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي دورا بالخليل.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه تم إطلاق النار على السائق ما أدى إلى مقتله"، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا حيث زعمت قوات الاحتلال أنه منفذ عملية الدهس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية دهس وزارة الصحة الفلسطينية

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