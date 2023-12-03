بعدما استهدفها الحوثيون.. رويترز: السفينة "نامبر ناين" أُصيبت بمقذوف لكنها تبحر حاليًا

مصراوي

نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن بيان لشركة برنارد شولت المشغلة للسفينة "نمبر ناين"، التي استهدفها الحوثيون اليوم، تأكيدات بأن السفينة أصيبت بمقذوف في مضيق باب المندب لكنها تبحر حاليا.

وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "للحوثيين" يحيى سريع، اليوم الأحد، إن قواتهم البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين "يونِتي إكسبلور" وسفينة " نمبر ناين" في مضيق باب المندب قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.

وأوضح سريع أن استهداف السفينتين تم بعد رفضهما الاستجابة للرسائل التحذيرية، لافتا إلى أنهم أطلقوا صاروخا على إحدى السفينتين، فيما استهدفوا الأخرى بطائرة مسيرة.

وأكد سريع أن الحوثيين مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر حتى توقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعقب الإعلان عن الحادث أعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية تسيم، تغيير خطوط ملاحة سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة سواحل اليمن.