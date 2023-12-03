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BBC

وزير العدل الفلسطينى: ما يحدث في غزة جريمة وحرب إبادة

08:57 م الأحد 03 ديسمبر 2023

قصف غزة

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كتبت-داليا الظنيني:
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث فى قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن المستوطنون يرتكبون يوميًا أبشع الجرائم فى الضفة الغربية والقدس.

وأضاف "الشلالدة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن هذه الحرب الهمجية البربرية على قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى وليس بشكل إنتقائى ضد حركة حماس.

وتابع: "نطالب بوقف الأعمال القتالية فى قطاع غزة، ومنع التهجير القسرى للسكان المدنيين من القطاع".

وأوضح، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي المسؤلة عن الفلسطنين سواء فى الداخل والخارج.

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