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BBC

قطر: الأمير تميم بن حمد وجه بكفالة 3000 يتيم من غزة

08:51 م الأحد 03 ديسمبر 2023

تميم بن حمد أمير قطر

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مصراوي
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الأحد، إن التحديات كبيرة ونتشاور مع الشركاء الدوليين والإقليميين للعودة للتفاوض، مشيرا إلى أن جهود الوساطة لا تزال مستمرة بشأن الوضع بغزة.
وأوضح الأنصاري في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن قطر متفائلة من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة، لافتا إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة يصعب جهود المساعدات، ومؤكدا أن دخولها إلى القطاع معضلة والمطلوب من الشركاء اتخاذ إجراءات حقيقية.
ودعا الأنصاري المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن دخول المساعدات إلى غزة، موضحا أن الجهود القطرية مستمرة في المجال الإنساني وإغاثة الفلسطينيين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأيتام في غزة يواجهون مشكلة حقيقية، منوها إلى أن أمير دولة قطر وجه بعلاج 1500 مصاب من القطاع، إلى جانب كفالة ما لا يقل عن 3000 يتيم.
ولفت الأنصاري إلى أن 37 طائرة انطلقت من قطر على متنها 1219 طنا من المساعدات لإغاثة غزة.

تميم بن حمد أمير قطر كفالة أيتام غزة أطفال غزة

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