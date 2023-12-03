تكدس عشرات الشهداء في ساحات مستشفى المعمداني بغزة جراء القصف المتواصل للاحتلال

مصراوي

قال مدير مستشفى العودة، إن هناك نقص حاد في المعدات وإذا لم يتوفر الدعم سنكون عاجزين عن الاستمرار بتقديم الخدمات.

وتكدس عشرات الشهداء في ساحات مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء القصف المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من مدينة غزة.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني، وصول 84 شهيدا إلى المستشفى المعمداني بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة، موضحا أن طواقمنا لم تسلم من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وأضاف المتحدث، أن هناك عجز واضح وكبير جدا في إمكاناتنا وآلياتنا، مناشدا بضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة، مشيرا إلى أنه لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع، موضحا أن آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم.

وتشن إسرائيل الأحد قصفها لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي عقب انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع الحركة "طريقا مسدودا