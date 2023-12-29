المرصد السوري: إيران تشن هجومًا بالمسيرات والصواريخ على قاعدة أمريكية في سوريا

مصراوي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل موالية لإيران شنت هجوما بالمسيرات والصواريخ على قاعدة أمريكية بريف الحسكة.

ووفقا للمرصد السوري، فقد دوت انفجارات عنيفة في قاعدة خراب الجير الأمريكية بريف الحسكة، نتيجة هجوم مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ، أطلقتها المجموعات المدعومة من قبل إيران.

وحاولت الدفاعات الجوية الأمريكية، التصدي للهجوم واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ تاريخ 19 أكتوبر لـ 64 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.