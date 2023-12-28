المقاومة تستهدف مركزًا لعمليات العدو شمال خانيونس

مصراوي

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها قصفوا التحشدات العسكرية وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تبة الـ 86 "الكرد" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس برشقة صاروخية".

وتابعت سرايا القدس في بيان صدر عنها الخميس: "دكَّ مجاهدونا بوابل من قذائف الهاون مركز عمليات لقوات العدو في منطقة السطر الغربي شمال خانيونس".

وفي وقت سابق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تحقيق لها، إن غارة إسرائيلية على مخيم جباليا في 31 أكتوبر أدت لاستشهاد عشرات المدنيين وقيادي من حماس.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل قررت عدم تحذير مدنيي المنطقة من غارة وشيكة خشية منح مقاومي حماس وقتا للإخلاء، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى اثنتين من أكبر القنابل بترسانته بدل استخدام ذخائر أصغر حجما.