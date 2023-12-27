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BBC

جيش الاحتلال: المهمة الأولى حاليا هي إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم آمنين

07:42 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

هيرتسي هليفي

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مصراوي

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن مهمتهم الأولى في الشمال حاليا إعادة السكان إلى منازلهم آمنين لكن الأمر سيستغرق وقتا.

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي، حسبما أعلنت قناة الجزيرة مباشر في نبأ عاجل لها، أن قوات جيش الاحتلال على جهوزية عالية بالشمال، وتمت الموافقة على خطط بعينها والجيش مستعد لأي هجوم إذا تطلب الأمر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باشتعال النيران داخل مركز صحي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إثر قصف مدفعي إسرائيلي.

وقبل خمسة أيام ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع، مخلفا أكثر من 70 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن ما يحدث في مخيم المغازي إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ بالسكان.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بمخيم المغازي في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين.

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