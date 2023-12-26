"بعبوة من مخلفات داعش".. العراق تعزّي السعودية والكويت في وفاة 2 من مواطنيهما

مصراوي

أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، اليم الثلاثاء، عن تعازيها مواساتها إلى حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بوفاة المواطن السعودي أنور الظفيري، والمواطن الكويتي فيصل المطيري، اللذين توفيا في صحراء محافظة صلاح الدين العراقية إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بدراجة كانا يستقلانها مما أدى إلى احتراقها.

وأضافت الخارجية العراقية في بيانها: "وفي الوقت الذي نستشعر حجم هذا الحزن نُؤكّد تضامننا مع عائليتهما، ونسأل الله أن يشملهما بمغفرته، وعفوه، ويُلهم عائليتهما الصبر، ويُنعم عليهما بجزيل المثوبة".

وأكدت الخارجية العراقية على أنها ستتابع مع سفارتي البلدين في بغداد من أجل نقل وإيصال الجثتين إلى ذويهما وبأسرع وقت ممكن.