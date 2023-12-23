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BBC

بايدن: أجريت اتصالًا مطولًا مع نتنياهو ولم أطالبه بوقف إطلاق النار

10:46 م السبت 23 ديسمبر 2023

جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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مصراوي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن أجري اتصالا مطولا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه لم يطلب منه وقف إطلاق النار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن شكره لموقف واشنطن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن نتنياهو أوضح لبايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب على غزة حتى تحقيق جميع الأهداف.

وكشفت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20258 شهيدا، بينما ارتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 144 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر.

جو بايدن بنيامين نتنياهو حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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