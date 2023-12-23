إعلام عبري: المسيرة التي ضربت السفينة الإسرائيلية على سواحل الهند أُطلقت من إيران

مصراوي

قال القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المسيرة التي أطلقت على السفينة الإسرائيلية بالقرب من السواحل الهندية، تم إطلاقها من إيران.

وتابعت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الهجوم على السفينة، على بعد نحو 370 كيلومترا من سواحل الهند: بحسب المواقع الإخبارية في الهند، فهي سفينة محملة بمواد كيماوية غادرت أحد موانئ الدول الخليجية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، أن السفينة يفترض أنها مملوكة لإسرائيليين لكنها كانت تحمل العلم الليبيري.

ومن جانبها قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن حريقًا نشب في ناقلة تابعة لإسرائيل تحمل على متنها مواد كيميائية قبالة سواحل الهند جراء هجوم بمسيرة ولا إصابات.

وأصيبت سفينة إسرائيلية بطائرة بدون طيار بالقرب من الهند، مما أدى إلى حريق في السفينة.

وفيما سبق نقلت رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قولها، إنه تم إخماد حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية قبالة فيرافال بالهند دون إصابات.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه تم استهداف سفينة بمسيرة على بعد 200 ميل من فيرافال الهندية تسبب بانفجار وحريق.

ولم يعلن الحوثيون عن مسؤوليتهم حول الحادث، لكن أكد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين قبل أيام، أن تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال لا يستهدف أي دولة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.