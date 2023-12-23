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BBC

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تعرض هدنة لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن أسرى في غزة

01:30 م السبت 23 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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نيويورك- (د ب أ)

عرض الاحتلال الإسرائيلي هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من الأسرى المحتجزين في القطاع لدى حركة حماس، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وأوضح المسؤولون أن المجموعة تضم النساء المتبقيات وكبار السن ورجالا مصابين، ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي.

وكان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج قد قال في وقت سابق إن إسرائيل مستعدة لإبرام هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لضمان إفراج حماس عن المحتجزين.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حماس إسرائيل هدنة إنسانية المساعدات الإنسانية

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