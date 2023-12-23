مسؤول أمريكي سابق: قرار مجلس الأمن يوفر الإغاثة للدبلوماسيين وليس الفلسطينيين

بي بي سي

قال مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة سيمثل مصدر "ارتياح" لوزير الخارجية أنتوني بلينكن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

وأضاف جوش بول، الذي استقال من منصبه بسبب السياسة الأمريكية تجاه الحرب في غزة، أن القرار "لن يكون مصدر راحة للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه لا يقدم الكثير من المساعدة لهم.

وأوضح المسؤول الأمريكي السابق لبي بي سي، "النجاح الكبير هنا تمثل بأن الولايات المتحدة لم تعرقل صدور القرار، كما أنها لم تؤيد القرار رغم أنه لم يتضمن حتى الدعوة لوقف إطلاق النار".

وعندما سُئل عن سبب اعتقاده بأن موقف الولايات المتحدة قد تغير من استخدام حق النقض ضد قرار سابق إلى الامتناع عن التصويت اليوم، رد بأن الولايات المتحدة "معزولة بشكل ملحوظ على الساحة العالمية" وكانت تحاول الوصول إلى موقف لتجنب استخدام حق النقض ضد القرار.

ويتهم بول الحكومة الأمريكية بأنها "تربط نفسها بنتنياهو والسماح له بدفعنا جميعا إلى الهاوية"، مضيفاً أن النتيجة كانت "كارثة للسياسة الخارجية الأمريكية"، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول في الشرق الأوسط.