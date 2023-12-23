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BBC

إعلام عبري: السفينة التي نشب فيها الحريق قبالة الهند كان على متنها مواد كيميائية

01:21 م السبت 23 ديسمبر 2023

حريق سفينة

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مصراوي

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن حريقًا نشب في ناقلة تابعة لإسرائيل تحمل على متنها مواد كيميائية قبالة سواحل الهند جراء هجوم بمسيرة ولا إصابات.

وأصيبت سفينة إسرائيلية بطائرة بدون طيار بالقرب من الهند، مما أدى إلى حريق في السفينة.

وفيما سبق نقلت رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قولها، إنه تم إخماد حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية قبالة فيرافال بالهند دون إصابات.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه تم استهداف سفينة بمسيرة على بعد 200 ميل من فيرافال الهندية تسبب بانفجار وحريق.

ولم يعلن الحوثيون عن مسؤوليتهم حول الحادث، لكن أكد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين قبل أيام، أن تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال لا يستهدف أي دولة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

الحوثيون طائرة بدون طيار سفينة إسرائيلية حريق إسرائيل الهند

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